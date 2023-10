Mexique: Près de 100 morts et disparus à la suite du passage de l'ouragan Otis

ACAPULCO, MEXIQUE (Reuters) - Près de 100 personnes ont été déclarées mortes ou disparues à la suite du passage de l'ouragan Otis, une tempête de catégorie 5 qui a frappé la station balnéaire mexicaine d'Acapulco, ont annoncé lundi les autorités de l'État de Guerrero. Otis a frappé Acapulco avec des vents de 266 km/h mercredi, inondant la ville, arrachant les toits des maisons, des hôtels et d'autres commerces, submergeant les véhicules et coupant les communications ainsi que les liaisons routières et aériennes. Evelyn Salgado, gouverneure de l'État de Guerrero, où se trouve Acapulco, a déclaré que 45 personnes étaient mortes et 47 autres portées disparues, citant les chiffres des procureurs de l'État. Dimanche après-midi, les autorités fédérales mexicaines chargées de la protection civile avaient fait état de 48 morts, dont 43 à Acapulco et cinq dans la ville voisine de Coyuca de Benitez. (Reportage Jose Decavele ; avec la contribution de Daina Beth Solomon et Isabel Woodford ; rédigé par Dave Graham ; version française Augustin Turpin)