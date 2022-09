Mexique: Deuxième séisme de la semaine, au moins un mort

MEXICO (Reuters) - Un tremblement de terre de magnitude 6,8, le deuxième de cette ampleur cette semaine au Mexique, a secoué l'ouest du pays tôt jeudi, entraînant la mort d'une femme à Mexico, alors que les habitants évacuaient leur domicile.

Selon les autorités mexicaines, la femme a trébuché dans les escaliers de sa maison, alors que les alarmes sonnaient et que les bâtiments commençaient à trembler.

Mexico a également signalé qu'un homme est décédé des suites d'une crise cardiaque après que le séisme a frappé le sud de la capitale.

Le tremblement de terre, dont la magnitude a été mesurée pour la première fois par l'Institut géologique américain (USGS) à 7,0, était plus faible et plus profond que la secousse de lundi, à une profondeur de 20,7 km.

L'épicentre du tremblement de terre, ressenti vers 1h16 du matin, heure locale, a été enregistré dans l'État de Michoacan, non loin de la secousse qui a eu lieu lundi.

Les autorités mexicaines et le président Andres Manuel Lopez Obrador ont déclaré qu'aucun dommage n'avait été signalé dans le Michoacan ou les régions environnantes.

Un séisme de magnitude 7,6 a secoué la côte ouest du Mexique lundi, le jour anniversaire de tremblements de terre meurtriers en 1985 et 2017, qui ont tué deux personnes dans le port de Manzanillo, dans le Pacifique.

(Reportage bureau de Mexico; version française Alizée Degorce, édité par Kate Entringer)