Mexique : Au moins 39 migrants meurent dans l'incendie d'un centre de rétention

par Jose Luis Gonzalez CIUDAD JUAREZ, MEXIQUE, 28 mars (Reuters) - Au moins 39 migrants d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud sont décédés après qu'un incendie s'est déclaré tard lundi dans un centre de rétention de migrants à Ciudad Juarez, ville frontalière du nord du Mexique. Parmi les victimes figurent 28 citoyens du Guatemala, a fait savoir l'institut national de l'immigration guatémaltèque. Selon le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, les autorités estiment que l'incendie s'est déclaré alors que des migrants ont mis le feu à des matelas en signe de protestation après avoir découvert qu'ils allaient être expulsés. "Ils ne pensaient pas que cela provoquerait cette terrible tragédie", a déclaré le président mexicain lors d'une conférence de presse, soulignant que la plupart des migrants présents dans le centre étaient originaires d'Amérique centrale et du Venezuela. L'incendie, l'un des plus meurtriers à frapper le pays depuis des années, s'est produit alors que les États-Unis et le Mexique font face à un nombre record de passages à leur frontière commune. Ces dernières semaines, les migrants se sont accumulés dans les villes frontalières mexicaines, les autorités tentant de traiter les demandes d'asile à l'aide d'une nouvelle application du gouvernement américain connue sous le nom de CBP One. De nombreux migrants estiment que la procédure est trop longue et, au début du mois, des centaines de migrants, pour la plupart vénézuéliens, se sont battus avec des fonctionnaires américains à la frontière après avoir exprimé leur frustration quant à l'obtention d'un rendez-vous pour une demande d'asile. En janvier, l'administration Biden a déclaré qu'elle étendrait les restrictions imposées sous l'ère Trump pour expulser rapidement les migrants cubains, nicaraguayens et haïtiens pris en flagrant délit de franchissement illégal de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, dans le but de contenir les flux frontaliers. Dans le même temps, les États-Unis ont déclaré qu'ils autoriseraient jusqu'à 30.000 personnes de ces trois pays, plus le Venezuela, à entrer dans le pays par voie aérienne chaque mois. (Reportage Jose Luis Gonzalez à Ciudad Juarez ; Avec la contribution de Dave Graham, Lizbeth Diaz et Raul Cortes Fernandez à Mexico ; Montage de Sharon Singleton, Nick Zieminski et Jonathan Oatis version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)