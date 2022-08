Meurtre de Daria Douguina : La Russie désigne un deuxième suspect ukrainien

29 août (Reuters) - Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a annoncé lundi avoir identifié une deuxième personne ukrainienne qui ferait selon lui partie des suspects dans l'assasinat de Daria Douguina, la fille de l'idéologue russe ultranationaliste Alexandre Douguine.

Daria Douguina a été tuée le 20 août dans l'explosion de sa voiture qui aurait été provoquée par engin explosif, selon les enquêteurs russes.

Deux jours après le meurtre de la jeune femme de 29 ans, le FSB a déclaré que l'attentat avait été commandité par Kyiv et perpétré par une Ukrainienne. L'Ukraine a nié toute implication .

Le FSB a indiqué dans un communiqué que le second suspect, un homme né en 1978, avait aidé à assembler la voiture piégée dans un garage loué à Moscou et avait obtenu de faux documents et de fausses plaques d'immatriculation pour la femme qui a posé la bombe. L'homme aurait quitté la Russie par la frontière avec l'Estonie la veille de l'attaque.

Le FSB a nommé ce suspect et diffusé des images de vidéosurveillance.

Lors de ses funérailles, Daria Douguina a été qualifiée de "martyre" par d'importantes figures du monde politique russe, qui ont déclaré que sa mort devrait inspirer les forces de Moscou en Ukraine. (Reportage Reuters, version française Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer)