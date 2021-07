Metz s'impose pour sa reprise, Strasbourg tenu en échec par les Young Boys Berne

par Arthur Cremers (iDalgo)

Si certains clubs de Ligue 1 sont déjà de retour sur les pelouses depuis plusieurs jours, d'autres patientent encore. Aujourd'hui, le FC Metz a connu un match de reprise plutôt animé face à Nancy. Malgré l'ouverture du score lorraine de Grégoire Lefebvre, Georges Mikautadze, de retour de prêt chez les Grenats, a égalisé à la 30ème minute. Après la pause, Lenny Joseph a donné l'avantage aux Messins pour la première fois du match avant que Dorian Bertrand n'égalise. Finalement, Joseph, encore lui, a offert le succès au FCM à la 80ème et permet à son club de démarrer sa pré-saison de la meilleure des manières. Plus tard, Strasbourg affrontait la solide équipe des Young Boys Berne. Au final, Alsaciens et Suisses n'ont pas su se départager et le score final a été de 2-2, avec des réalisations de Thomasson et Aymeric pour le Racing. Sinon, Dijon et Toulouse, pensionnaires de Ligue 2, se sont respectivement inclinés face à Bourg en Bresse et l'équipe B de la Real Sociedad.