Météo France place 4 départements en alerte orange canicule













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Météo France a placé dimanche quatre départements français en vigilance orange canicule, pour le premier épisode caniculaire à toucher cette année l'hexagone. Les départements concernés sont l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Isère et le Rhône. Sur son site internet, Météo France précise qu'il s'agit d'un "épisode caniculaire non exceptionnel pour la saison" mais préconise toutefois une vigilance particulière en raison de sa persistance. Les températures maximales prévues dimanche sont comprises entre 34 à 37 degrés, voire un peu plus ponctuellement sur les départements en vigilance, ajoute Météo France, selon qui une montée en niveau orange n'est pas exclue pour le Var et les Bouches-du-Rhône. "La fin de cet épisode est bien sûr encore incertaine, mais le risque semble durable sur le sud-est du pays", ajoute l'organisme de prévision météo. (Reportage Gilles Guillaume)