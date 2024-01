Meta va restreindre davantage l'accès des mineurs aux contenu sensibles sur Instagram et Facebook

(Reuters) - Meta a annoncé mardi qu'il allait restreindre davantage l'accès des mineurs aux contenus sensibles sur Instagram et Facebook, après que les autorités de régulation du monde entier ont pressé le géant des réseaux sociaux de renforcer la protection des plus jeunes sur ses plateformes. Tous les mineurs seront désormais soumis à des paramètres de contrôle de contenu plus restrictifs sur Instagram et Facebook, et des termes de recherche supplémentaires seront limités sur l'application de partage de photos, a indiqué Meta dans un billet de blog. Avec cette mesure, il sera plus difficile pour les mineurs de tomber sur des contenus ou des comptes potentiellement sensibles lorsqu'ils utilisent des fonctions telles que Search et Explore sur Instagram. En octobre, des dizaines d'États américains ont poursuivi Meta et Instagram en justice, les accusant de nuire à la santé mentale des jeunes en raison de la nature addictive de leurs réseaux sociaux. Meta est également suivi de près en Europe. La Commission européenne a demandé à l'entreprise des informations sur la manière dont elle protège les enfants des contenus illégaux et préjudiciables sur ses plateformes. (Rédigé par Aditya Soni à Bangalore ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)