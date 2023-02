Meta va mieux contrôler ses coûts, se montre optimiste pour ses ventes au T1

Meta va mieux contrôler ses coûts, se montre optimiste pour ses ventes au T1













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Meta Platforms, maison-mère de Facebook, WhatsApp et Instagram, a dit mercredi anticiper un contrôle plus strict de ses coûts cette année et s'attendre à des ventes sur la période janvier-mars qui pourraient battre les attentes de Wall Street. Dans les échanges d'après-clôture, le titre du géant technologique a bondi de 19%. Alphabet et Snap enregistraient aussi des gains. Meta a réduit de 5 milliards de dollars sa prévision de coûts pour l'année 2023 et revu à la hausse un programme de rachat d'actions de 40 milliards de dollars. Le groupe a indiqué qu'il anticipait pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires compris entre 26 milliards et 28,5 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur un montant de 27,14 milliards de dollars selon des données IBES de Refinitiv. Il s'agit d'un soulagement pour Meta, qui a vécu une année 2022 brutale entre la diminution des budgets publicitaires d'entreprises inquiètes de la situation économique, la concurrence accrue de TikTok chez les jeunes et les nouvelles mesures de protection des données d'utilisateurs mises en place par Apple qui ont compliqué le déploiement de publicités ciblées. Sur la période octobre-décembre, Meta a toutefois vu son bénéfice net reculer à 4,65 milliards de dollars, soit 1,76 dollar par action, contre 10,29 milliards de dollars un an plus tôt. Cela est dû en grande partie à 4,2 milliards de dollars de coûts liés notamment à un plan de licenciement. (Reportage Nivedita Balu à Bangalore et Katie Paul à San Francisco; version française Jean Terzian)