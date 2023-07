Meta réfléchit à des moyens d'éviter les départs d'utilisateurs de Threads

par Katie Paul et Sheila Dang (Reuters) - Les dirigeants de Meta Platforms s'affairent pour trouver des moyens d'accroître le taux de rétention des utilisateurs de Threads, rivale de Twitter, après avoir perdu plus de la moitié des abonnés depuis le lancement de l'application de messagerie début juillet aux Etats-Unis. Le patron du géant technologique, Mark Zuckerberg, a déclaré aux employés lors d'une assemblée interne, dont Reuters a pu consulter un enregistrement audio, que le taux de rétention des utilisateurs de Threads était meilleur qu'anticipé mais "pas parfait". "Evidemment, quand vous avez plus de 100 millions de personnes qui s'inscrivent, ce serait génial que toutes, ou même la moitié d'entre elles, restent. Nous n'y sommes pas encore", a-t-il dit, ajoutant considérer ces désabonnements comme "normaux". Mark Zuckerberg a dit s'attendre à ce que le taux de rétention progresse avec les nouvelles fonctionnalités que Meta entend ajouter à Threads. Le groupe veut aussi mettre en place des "accroches" pour faire revenir les utilisateurs ayant quitté l'application ces dernières semaines, comme par exemple "s'assurer que les gens qui sont sur l'application Instagram peuvent voir" les principaux messages de Threads, a indiqué le directeur des produits, Chris Cox. Un porte-parole de Meta a décliné une demande de commentaire sur cette assemblée, au lendemain de la publication des résultats trimestriels du groupe qui a fait part de prévisions supérieures aux attentes pour la période juillet-septembre. (Reportage Katie Paul à New York et Sheila Dang à Austin, Texas; version française Jean Terzian)