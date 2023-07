Meta lance Threads, une application pour concurrencer Twitter

par Katie Paul NEW YORK, 6 juillet (Reuters) - Le cofondateur et PDG de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, a dévoilé mercredi soir l'application de microblogage Threads, qui vise à concurrencer Twitter. "Bienvenue à Threads", a écrit Mark Zuckerberg sur l'application. Bien que Threads soit une application indépendante, ses utilisateurs pourront conserver les abonnés de leur compte Instagram, dont Meta Platforms est également la maison-mère, ainsi que le même nom d'utilisateur. Instagram compte déjà des centaines de millions d'utilisateurs enregistrés et a l'habitude d'introduire de nouvelles fonctionnalités basées sur le succès d'autres entreprises de réseaux sociaux. Quelques minutes après le lancement de Threads, des entreprises comme Billboard, HBO ou Variety, et des célébrités, avaient déjà ouvert des comptes. Ce lancement intervient alors que Twitter est confronté à de nombreuses controverses depuis qu'Elon Musk a racheté la société pour 44 milliards de dollars en 2022. La semaine dernière, le milliardaire, directeur général de Tesla, a annoncé une série de nouvelles restrictions sur l'application, limitant le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent consulter par jour, suscitant l'indignation de nombreux utilisateurs de la plateforme. (Avec la contribution de Sheila Dang, Chavi Mehta et Bansari Kamdar; version française Camille Raynaud)