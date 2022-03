Meta durcit sa politique pour bannir les appels au meurtre des chefs d'État

par Munsif Vengattil

14 mars (Reuters) - Meta Platforms, qui détient le réseau social Facebook, a annoncé dimanche durcir sa politique de modération de contenu sur l'Ukraine afin d'interdire explicitement les appels au meurtre de chefs d'État, selon un message interne vu par Reuters.

Cette décision intervient après l'annonce la semaine dernière par Reuters que Meta avait autorisé temporairement certains messages sur ses plateformes Facebook et Instagram appelant à la mort du président russe Vladimir Poutine ou du président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Un porte-parole de Meta avait ensuite confirmé que le site avait temporairement assoupli ses règles en matière de discours politique, autorisant des messages tels que "Mort aux envahisseurs russes", mais pas les appels à la violence contre les civils russes. Moscou avait lancé le même jour une procédure pénale contre la société.

"Ce sont des décisions difficiles. Les circonstances en Ukraine évoluent rapidement. Nous essayons de réfléchir à toutes les conséquences, et nous révisons constamment nos directives parce que le contexte évolue constamment", a écrit dimanche Nick Clegg, président des affaires globales de Meta, dans un message sur la plateforme interne de l'entreprise vu par Reuters.

"Nous n'autorisons pas non plus les appels au meurtre d'un chef d'État (...) Ainsi, afin de lever toute ambiguïté sur notre position, nous restreignons davantage nos directives afin d'indiquer explicitement que nous n'autorisons pas les appels à la mort d'un chef d'État sur nos plateformes", a-t-il précisé.

Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, en dehors des heures de bureau.

Par ailleurs, le groupe a indiqué qu'il n'y aura pas de changement dans sa politique liée aux discours haineux envers le peuple russe en général et que ses directives ne doivent en aucun cas être interprétées comme tel.

"Meta s'oppose à la russophobie. Nous ne tolérons pas les appels au génocide, au nettoyage ethnique ou à toute forme de discrimination, de harcèlement ou de violence à l'égard des Russes sur notre plateforme", a-t-il ajouté.

Le régulateur russe des communications a imposé des restrictions sur Instagram, à compter de lundi. Meta avait précédemment restreint l'accès aux médias d'État russes RT et Sputnik sur ses plateformes à travers l'Union européenne. (Reportage Munsif Vengattil à New Delhi et Maria Ponnezhath in Bangalore; version française Dina Kartit, édité par Jean-Michel Bélot)