Meta bat les attentes trimestrielles, mais prévient d'une accélération des dépenses

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Meta Platforms a publié mercredi un chiffre d'affaires sur la période juillet-septembre supérieur aux attentes, tout en prévenant d'une accélération de ses dépenses l'an prochain et de pressions réglementaires supplémentaires. Le titre du géant technologique était en hausse de 4% dans les échanges boursiers d'après-clôture. Meta a dit s'attendre à ce que ses dépenses l'année prochaine se situent dans la fourchette 94 milliards-99 milliards de dollars, soit au-dessus des estimations selon des données LSEG. Le propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp a parallèlement revu à la baisse le montant total de ses dépenses cette année, qu'il anticipe désormais entre 87 milliards et 89 milliards de dollars, contre 88 milliards-91 milliards auparavant. Meta profite de l'engouement des investisseurs autour de l'intelligence artificielle (IA) pour se relever d'une année 2022 compliquée, en plus d'une politique agressive d'austérité dans le cadre de laquelle le groupe a licencié quelque 21.000 salariés depuis l'automne dernier. Il a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 23% à 34,15 milliards de dollars, contre un consensus de 33,56 milliards de dollars selon des données LSEG. Le nombre d'utilisateurs quotidiens actifs sur l'ensemble des plateformes du groupe a progressé de 7% sur la période juillet-septembre - un pourcentage identique au trimestre précédent. (Reportage Yuvraj Malik à Bangalore et Katie Paul à New York; version française Jean Terzian)