Meta accepte de payer 725 millions de dollars pour refermer le dossier Cambridge Analytica

(Reuters) - Meta Platforms, maison-mère de Facebook, a accepté de verser 725 millions de dollars (683,70 millions d'euros) pour mettre fin à une plainte en nom collectif accusant le réseau social d'avoir laissé des tiers, dont le cabinet de conseil Cambridge Analytica, accéder aux données personnelles de ses utilisateurs.

Ce projet d'accord pour solder ce litige datant de plusieurs années apparaît dans des documents judiciaires rendus publics jeudi soir.

Cette action de groupe devant la justice a été déclenchée à la suite des révélations en 2018 selon lesquelles Facebook avait laissé Cambridge Analytica accéder aux données de 87 millions d'utilisateurs.

Selon les avocats des plaignants, le montant proposé est le plus important jamais obtenu dans le cadre d'un recours collectif américain sur la confidentialité des données et le plus important que Meta ait jamais payé pour résoudre un recours collectif.

"Ce règlement historique apportera un soulagement significatif au groupe dans cette affaire complexe et inédite de protection de la vie privée", ont déclaré les avocats principaux des plaignants, Derek Loeser et Lesley Weaver, dans une déclaration commune.

Meta n'a pas reconnu ses torts dans le cadre de l'accord, qui est soumis à l'approbation d'un juge fédéral à San Francisco. La société a déclaré dans un communiqué que le règlement était "dans le meilleur intérêt de notre communauté et de nos actionnaires".

"Au cours des trois dernières années, nous avons réorganisé notre approche de la vie privée et mis en oeuvre un programme complet de protection de la vie privée", a déclaré Meta.

Cambridge Analytica, qui a depuis déposé le bilan, a ensuite été soupçonné d'avoir utilisé ces données dans le cadre de campagnes électorales, dont celle de Donald Trump en 2016. La société a eu accès aux informations personnelles de millions de comptes Facebook à des fins de profilage et de ciblage des électeurs.

Le scandale qui s'en est suivi a alimenté des enquêtes gouvernementales sur les pratiques de Cambridge Analytica en matière de protection de la vie privée, des poursuites judiciaires et une audience très médiatisée devant une commission sénatoriale.

(Rédigé par Nate Raymond à Boston, version française Bertrand Boucey et Augustin Turpin, édité par Myriam Rivet et Blandine Hénault)