Mester prête à soutenir une hausse des taux de la Fed en mars

11 janvier (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) devra peut-être relever ses taux d'intérêt au moins trois fois cette année, dès le mois de mars, pour répondre aux tensions sur le marché du travail et à une inflation élevée persistante et plus large, a déclaré mardi Loretta Mester, la présidente de la Fed Cleveland.

"Si l'économie en mars ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui et que les perspectives sont similaires (...) alors je soutiendrais une hausse des taux lors de cette réunion [la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC)-NDLR] et le retrait de certains des dispositifs extraordinaires qui étaient nécessaires au début de la pandémie", a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à Bloomberg TV.

Les décisions définitives de la Fed en matière politique monétaire dépendront de la situation économique et seront basées sur l'évolution de la pandémie de COVID-19, a-t-elle cependant ajouté.

Elle note néanmoins que les responsables de la Fed pourraient devoir recalibrer leur politique dès à présent pour faire face à une inflation "bien supérieure" à l'objectif de la banque centrale américaine.

L'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis pour le mois de décembre sera publié mercredi et il est attendu selon le consensus Reuters en hausse à 7% sur un an. (Reportage Jonnelle Marte; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)