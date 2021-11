Messi ballon d'Or !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Lionel Messi entre dans l'histoire ! L'Argentin remporte son 7e ballon d'or dans sa carrière ! Il devance le Polonais Robert Lewandowski et l'Italien Jorginho ! Vainqueur de la Copa America et de la Supercoupe d'Espagne, l'Argetin rentre un peu plus dans l'histoire de son sport. Karim Benzema se classe 4e, juste devant son compatriote Kanté. Cristiano Ronaldo termine 6e, devant Mo Salah 7e. Kevin de Bruyne, Kylian Mbappé et son coéquipier Donnarumma. Dans les autres catégories, Lewandowski est élu meilleur buteur, Pedri est nommé meilleur jeune tandis que Donnarumma remporte le titre de meilleur gardien (trophée Yachine).