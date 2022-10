Merck relève ses perspectives pour 2022

(Reuters) - Merck & Co a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et un bénéfice plus élevés que prévu pour le troisième trimestre, grâce notamment aux fortes ventes de son médicament phare contre le cancer, le Keytruda, et de son vaccin contre les papillomavirus humains (VPH), le Gardasil.

Le fabricant de médicaments a également relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de 2022, en dépit des vents contraires créés par la faiblesse de l'euro et de la livre sterling.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 14% au troisième trimestre pour atteindre 15,0 milliards de dollars, tandis que les analystes s'attendaient en moyenne à 14,1 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Le bénéfice trimestriel ajusté des éléments exceptionnels ressort pour sa part à 4,7 milliards de dollars, soit 1,85 dollar par action, en hausse par rapport aux 4,5 milliards de dollars, soit 1,78 dollar par action, enregistrés un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice d'environ 1,71 dollars par action.

Les ventes du Keytruda ont bondi d'environ 20% à 5,4 milliards de dollars, conformément aux estimations des analystes, et celles du Gardasil de 15% à 2,3 milliards de dollars, dépassant des attentes de plus de 200 millions de dollars.

Merck a également enregistré au cours du trimestre des ventes légèrement supérieures aux prévisions pour le Lagevrio, son traitement antiviral contre le COVID-19.

Merck prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 58,5 et 59 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 57,5 à 58,5 milliards de dollars.

Le bénéfice annuel devrait se situer entre 7,32 et 7,37 dollars par action.

(Reportage Michael Erman ; version française Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)