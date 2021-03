Merck KGaA vise une hausse de ses résultats en 2021, grâce aux équipements de laboratoire

Crédit photo © Reuters

par Ludwig Burger

FRANCFORT (Reuters) - L'entreprise allemande Merck KGaA prévoit d'améliorer ses résultats en 2021, les efforts déployés par l'industrie pharmaceutique pour préparer des traitements et des vaccins contre le coronavirus renforçant la demande de ses fournitures pour les laboratoires de biotechnologie.

Merck, qui fabrique également des produits pharmaceutiques et des produits chimiques de spécialité, a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que son bénéfice avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement (Ebitda), ajusté des éléments exceptionnels, augmente d'environ 10% ("high single-digit to low teens percentage range").

En 2020, l'Ebitda ajusté du groupe a augmenté de 18,6% à 5,2 milliards d'euros, en ligne avec le consensus.

"Merck s'attend à des contributions très positives en raison de la pandémie de COVID-19", a-t-il déclaré.

Le groupe a annoncé jeudi que l'Ebitda ajusté de sa division "Life Science Tools" (équipements de laboratoire) avait bondi de 25,5% à 653 millions d'euros au quatrième trimestre, bien au-dessus du consensus du marché qui tablait sur un Ebitda de 619 millions d'euros.

La reprise de ses activités dans le domaine des matériaux électroniques et des médicaments, qui a débuté au second semestre 2020, se poursuivra en 2021, a-t-il ajouté.

(Ludwig Burger; version française Federica Mileo, édité par Jean-Michel Bélot)