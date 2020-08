Merck KGaA un peu moins pessimiste pour ses résultats annuels

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Merck KGaA a relevé jeudi sa prévision de bénéfice opérationnel annuel en expliquant que des patients dissuadés ces derniers mois par les mesures de confinement avaient repris leurs traitements, ce qui profite à ses ventes de médicaments.

Le groupe chimique et pharmaceutique allemand table désormais sur un bénéfice avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement (Ebitda) 2020 compris entre 4,45 et 4,85 milliards d'euros alors que le bas de sa fourchette était auparavant de 4,35 milliards. L'an dernier, il a réalisé un Ebitda de 4,39 milliards.

"Nos dernières prévisions considèrent qu'il n'y aura aucune nouvelle mesure de confinement généralisé liée à de nouvelles vagues de contaminations (en Chine, en Europe et aux États-Unis) qui se traduirait par un impact négatif important pour la reprise économique", explique Merck dans un communiqué.

Au deuxième trimestre, l'Ebitda ajusté de la société allemande a reculé de 5,7% à 1,1 milliard d'euros, un résultat conforme à l'estimation moyenne des analystes selon le consensus Refinitiv.

Pionnier dans le traitement des troubles de la fertilité, Merck a vu ses ventes trimestrielles dans ce domaine chuter de près de 40% en monnaies locales à 190 millions d'euros au deuxième trimestre en raison de la fermeture de la majeure partie des cliniques spécialisées. Ces établissements sont désormais en train de rouvrir, a précisé le groupe.

La croissance des ventes du Mavenclad (cladribine), un nouveau traitement de la sclérose en plaques, a par ailleurs été inférieure aux attentes: à 82 millions d'euros, le chiffre d'affaires de ce produit n'a progressé que de 36%. Mais le mois de juin a montré des signes d'accélération des prescriptions, note le laboratoire.

A la Bourse de Francfort, l'action Merck cédait 1,03% à 110,40 euros à 12h00 GMT alors que l'indice Dax reculait de 0,89%.

(Ludwig Burger; version française Juliette Portala, édité par Marc Angrand)