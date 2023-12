Merck chute après l'échec clinique de son traitement de la sclérose en plaques

6 décembre (Reuters) - Merck chute mercredi en Bourse en matinée après l'annonce de l'échec clinique en phase III de l'evobrutinib, son traitement expérimental de la sclérose en plaques. A la Bourse de Francfort, vers 09h20 GMT, l'action Merck plonge de 13,58%, plus forte baisse du Dax (+0,05%) et du Stoxx 600 (+0,21%). Le laboratoire allemand a précisé que l'evobrutinib n'avait pas atteint son principal objectif dans un essai de phase avancé, à savoir réduire le taux de rechute en rythme annualisé par rapport à l'aubagio de Sanofi chez les patients atteints de sclérose en plaques récurrente (SPR). JPMorgan évalue l'impact de l'absence d'une commercialisation de l'evobrutinib sur le chiffre d'affaires de Merck à 1% en 2025 et à 3% en 2028-2030. La banque d'investissement américaine prévoit également que Merck pourrait devoir comptabiliser une provision sur le quatrième trimestre avec la fin des essais cliniques, ce qui pourrait réduire son Ebitda pour 2023 d'environ 2%, à environ 5,8 milliards d'euros. HSBC, pour sa part, a abaissé sa recommandation sur Merck d'"acheter" à "conserver", avec une réduction de l'objectif de cours de 8%, à 170 euros. (Reportage Paolo Laudani, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)