Merci pour vos messages, dit Charles au monde entier

LONDRES, 18 septembre (Reuters) - Le roi Charles a remercié dimanche le peuple britannique et le monde entier pour leurs messages de sympathie à la suite du décès de sa mère, la reine Elizabeth.

Les funérailles nationales d'Elizabeth se tiendront lundi à l'abbaye de Westminster à Londres, à l'issue de 10 jours de cérémonie solennelle et de deuil au cours desquels des centaines de milliers de personnes ont rendu hommage à la monarque, décédée à l'âge de 96 ans, pour ses 70 ans de règne.

"Au cours des 10 derniers jours, mon épouse et moi avons été si profondément touchés par les nombreux messages de condoléances et de soutien que nous avons reçus de ce pays et du monde entier", a déclaré dans un communiqué Charles, qui a effectué une tournée au Royaume-Uni depuis le décès de sa mère.

"À Londres, Édimbourg, Hillsborough et Cardiff, nous avons été émus au-delà de toute mesure par tous ceux qui ont pris la peine de venir rendre hommage au service de toute une vie de ma chère mère, la défunte reine", a-t-il ajouté.

"Alors que nous nous préparons tous à faire nos derniers adieux, je voulais simplement saisir cette occasion pour dire merci à toutes ces innombrables personnes qui ont été un tel soutien et un tel réconfort pour ma famille et moi-même en cette période de deuil."

Après le service à l'abbaye de Westminster, le cercueil de la reine sera transporté à Windsor, où elle sera enterrée aux côtés de son mari, le prince Philip.

Cela mettra fin à une période de deuil national en Grande-Bretagne, même si le deuil royal se poursuivra pendant sept jours. (Reportage Michael Holden, version française Benjamin Mallet)