Mercedes-Benz relève ses prévisions

BERLIN, 28 avril (Reuters) - Mercedes-Benz a relevé vendredi sa prévision annuelle de rendement ajusté des ventes pour sa division fourgons à 11-13%, contre 9-11% précédemment, et s'attend à atteindre le haut de sa prévision de 12-14% pour l'ensemble de sa division automobile. Dans l'ensemble, la croissance mondiale devrait rester modérée, mais avec l'inflation qui diminue progressivement, les prix de l'énergie devraient être moins volatils, a déclaré le groupe, qui s'attend à ce que la demande soit bonne aux États-Unis et en Chine. En Europe, la demande est atone, a-t-il ajouté, le carnet de commandes ne soutenant les ventes que dans les mois à venir. Le constructeur allemand a annoncé un bénéfice de 5,5 milliards d'euros et un rendement des ventes ajusté de 14,8% pour sa division automobile au premier trimestre, un chiffre supérieur aux attentes mais inférieur à la marge de 16,4% de l'année dernière. Mercedes-Benz Vans a enregistré une marge de rendement ajustée de 15,6%, en hausse par rapport aux 12,6% de l'année dernière, grâce à l'amélioration des livraisons et des prix. Les ventes ont augmenté de 3% dans l'ensemble du groupe pour atteindre près de 503.000 unités, les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement ayant continué à se résorber. (Reportage Victoria Waldersee, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)