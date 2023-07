Mercedes-Benz relève sa prévision de bénéfice opérationnel pour 2023

Mercedes-Benz relève sa prévision de bénéfice opérationnel pour 2023













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Mercedes-Benz a relevé jeudi sa prévision de bénéfice opérationnel pour 2023, citant une amélioration de la chaîne d'approvisionnement et moins de pression sur les coûts énergétiques. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) pour l'ensemble de l'année devrait désormais s'élever à 20,5 milliards d'euros, comme en 2022, a déclaré le groupe jeudi, alors qu'il s'attendait auparavant à une légère baisse. Malgré un ton prudent en début d'année face à la perspective d'une économie mondiale morose, l'entreprise a enregistré une croissance de 6% de ses ventes de véhicules au deuxième trimestre notamment avec la forte demande en véhicules électriques et haut de gamme en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. (Reportage Victoria Waldersee, Rédaction Miranda Murray et Miral Fahmy, Version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)