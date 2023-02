Mercedes-Benz: Des incertitudes malgré la hausse des bénéfices en 2022

Crédit photo © Reuters

STUTTGART (Reuters) - Mercedes-Benz a dépassé les estimations des analystes avec un bénéfice annuel de 20,5 milliards d'euros et un chiffre d'affaires plus élevé, a déclaré vendredi le groupe allemand, qui a cependant mis en garde contre une baisse des bénéfices cette année en raison des incertitudes économiques. Le constructeur de voitures haut de gamme a atteint sa prévision d'un rendement ajusté des ventes de 13% à 15% dans la division automobile, faisant état d'une marge de 14,6%. Mercedes-Benz prévoit tout de même un rendement ajusté inférieur de 12 à 14% sur les ventes de la division automobile en 2023 et un bénéfice du groupe légèrement inférieur à celui de 2022, même si les ventes unitaires de Mercedes-Benz Cars devraient rester au même niveau. Le groupe a indiqué qu'il proposerait également un dividende de 5,20 euros par action, contre 5 euros l'an dernier, soit un versement total de 5,6 milliards d'euros. Les entrées de commandes ont été faibles en Europe, et les ventes sur le marché chinois ont été tièdes en raison des restrictions contre le COVID-19 au quatrième trimestre, a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant que la demande aux États-Unis était toujours forte. Néanmoins, les ventes de véhicules haut de gamme, qui ont connu une croissance particulièrement forte en 2022 et ont aidé le constructeur automobile à surmonter la hausse des coûts, devraient augmenter légèrement cette année. Le bénéfice de l'entreprise au quatrième trimestre s'est établi à 5,4 milliards d'euros, au-dessus des 5 milliards d'euros estimés par les analystes interrogés par Refinitiv. Mercedes-Benz, qui s'est engagée jeudi à racheter jusqu'à 4 milliards d'euros d'actions d'ici 2025, a fait état d'un flux de trésorerie disponible ajusté dans son activité industrielle de 9,29 milliards d'euros, en baisse de 8% par rapport à l'année dernière. (Reportage Victoria Waldersee, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)