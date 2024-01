Mer Rouge : Michelin interrompra sa production en Espagne ce week-end

Mer Rouge : Michelin interrompra sa production en Espagne ce week-end













Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Quatre usines espagnoles du fabricant de pneus Michelin vont interrompre à nouveau leur production le week-end des 20 et 21 janvier en raison de retards dans la livraison de matières premières dus aux perturbations du transport maritime en mer Rouge, a indiqué mardi la filiale espagnole du groupe français. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé la semaine dernière une série de frappes sur le Yémen, visant les rebelles Houthi, soutenus par l'Iran, dont les attaques contre les navires de marchandises ont perturbé l'une des routes les plus importantes du monde depuis décembre. Une douzaine de compagnies maritimes ont détourné les navires qui empruntaient auparavant cette route via le cap de Bonne-Espérance, augmentant ainsi d'environ 10 jours la durée de la traversée pour l'approvisionnement de l'Europe. Michelin avait déjà suspendu les équipes de travail dans ses usines espagnoles le week-end des 13 et 14 janvier, en raison de l'allongement des délais de livraison des matières premières nécessaires à la production de caoutchouc et acheminées par voie maritime depuis l'Asie, a déclaré l'entreprise à Reuters. Le journal espagnol Expansion a rapporté plus tôt mardi que Michelin arrêterait le travail pour un deuxième week-end et l'entreprise a ensuite confirmé à Reuters que l'arrêt aurait lieu les 20 et 21 janvier. Cette décision est similaire aux mesures prises par d'autres fabricants, tels que Tesla et Volvo Car, qui ont annoncé la semaine dernière qu'ils suspendaient une partie de leur production en Europe en raison d'une pénurie de composants. Les usines de Michelin en Espagne sont les deuxièmes plus grands producteurs de caoutchouc du groupe, mais la filiale a déclaré qu'elle avait des stocks suffisants pour faire face à la situation actuelle tout en maintenant l'approvisionnement en matières premières par voie maritime, et qu'elle ne prévoyait pas de prendre des mesures supplémentaires dans le pays. (Reportage Corina Pons, version française Diana Mandiá, édité par Zhifan Liu)