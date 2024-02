Mer Rouge : Les États-Unis mènent des frappes défensives contre les Houthis

Mer Rouge : Les États-Unis mènent des frappes défensives contre les Houthis













3 février (Reuters) - Le commandement central des États-Unis a déclaré samedi que les forces américaines avaient mené des frappes défensives contre six missiles de croisière antinavires que les Houthis du Yémen s'apprêtaient à lancer contre des bateaux en mer Rouge. Les forces américaines ont identifié les missiles de croisière dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis et ont déterminé qu'ils représentaient une menace imminente pour les navires de la marine américaine et les navires marchands dans la région, ajoute le commandement dans un communiqué. (Rédigé par Gursimran Kaur à Bangalore, version française Kate Entringer)