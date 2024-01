Mer Rouge : L'armée américaine dit qu'un drone a frappé un navire appartenant aux USA

WASHINGTON, 17 janvier (Reuters) - Un drone lancé depuis les zones contrôlées par les rebelles houthis du Yémen a frappé un navire américain dans le golfe d'Aden mercredi, a annoncé l'armée américaine dans un communiqué. L'attaque n'a fait aucun blessé et n'a causé que quelques dégâts matériels, a indiqué le commandement central américain (Centcom) sur le réseau social X, anciennement Twitter. Le M/V Genco Picardy est "un vraquier battant pavillon des Îles Marshall, qui appartient et est exploité par les Etats-Unis", a précisé le Centcom. (Reportage Kanishka Singh et Costas Pitas; version française Camille Raynaud)