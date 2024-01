Mer Rouge: Des chefs d'entreprises s'inquiètent de longues perturbations

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La perturbation des transports en mer Rouge provoquée par les attaques des Houthis au Yémen pourraient toucher les chaînes d'approvisionnement pendant des mois et mener à une pénurie de pétroliers, ont déclaré des chefs d'entreprises lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Le mouvement chiite yéménite aligné sur l'Iran multiplie les attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge en soutien aux Palestiniens, disant viser particulièrement les bateaux israéliens ou en route vers des ports israéliens. Ces attaques ont ralenti les échanges entre l'Asie et l'Europe et mis en alerte plusieurs puissances majeures. Maersk et d'autres sociétés maritimes ont dérouté certains de leurs navires vers le sud de l'Afrique ou suspendu des livraisons pour éviter la mer Rouge. "C'est vraiment perturbant parce qu'il y a près de 20% du commerce mondial qui transite par le détroit de Bab el Mandab (en mer Rouge)", a déclaré le PDG de Maersk, Vincent Clerc. "C'est l'une des artères les plus importantes du commerce international et pour les chaînes d'approvisionnement", a-t-il déclaré lors du Reuters Global Market à Davos. Les coûts du fret ont plus que doublé depuis début décembre, selon l'indice Drewry, alors que les coûts liés aux assurances pour les livraisons via la mer Rouge ont aussi augmenté. Les dirigeants du secteur bancaire s'inquiètent que cette crise puisse mener à de nouvelles pressions inflationnistes qui pourraient repousser la baisse attendue des taux d'intérêt. FRAPPES AMÉRICAINES Les routes alternatives qui passent par le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud allongent les délais de livraison de 10 à 14 jours par rapport à un passage via le Canal de Suez et la mer Rouge. Les attaques des Houthis pourraient mener à une pénurie de pétroliers, a mis en garde le PDG du géant saoudien du pétrole Aramco. "A court terme, les pétroliers devraient être disponibles (...) mais à plus long terme, cela pourrait être un problème", a déclaré Amin Nasser en marge du Forum de Davos. Les Etats-Unis ont formé en décembre une opération internationale pour sécuriser le transport maritime dans la région et ont mené des frappes contre des cibles liées aux Houthis. Deux responsables américains ont déclaré mardi à Reuters que des frappes avaient visé des sites de tir de missiles antinavires du mouvement yéménite. Le président américain Joe Biden réfléchit à placer de nouveau les Houthis sur la liste des organisations terroristes, ont déclaré deux dirigeants américains à Reuters. (Megan Davies, Jacob Gronholt-Pedersen, Yousef Saba et Jana Choukeir ; version française Zhifan Liu)