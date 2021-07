Menace potentielle de reprise épidémique dès cet été en France, dit Véran

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Il y a une menace potentielle de reprise épidémique dès cet été en France en raison du variant Delta du coronavirus, qui représente désormais près d'un tiers des nouvelles contaminations dans le pays, a déclaré vendredi Olivier Véran, invitant les Français à se faire vacciner.

Le ministre de la Santé a ajouté qu'un débat aurait lieu au Parlement sur l'hypothèse d'une obligation de vaccination pour le personnel soignant, mais qu'une telle contrainte ne concernerait pas l'ensemble de la population.

Il s'est aussi dit favorable à une réflexion sur une extension du champ d'application du "pass sanitaire", dès que la vaccination serait proposée à l'ensemble des Français.

"Il faut poursuivre et amplifier cette campagne de vaccination", a dit Olivier Véran au cours d'une visite dans un centre commercial de Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, où les clients peuvent profiter de leur venue pour se faire vacciner. "Nous pouvons faire plus et (...) nous devons faire plus parce que la menace du variant Delta est une menace qui est réelle et qui pourrait venir gâcher nos vacances et gâcher l'été."

"Je lis parfois qu'il y aurait un risque de vague épidémique liée à ce variant très contagieux à la rentrée de septembre et d'octobre. Je ne suis pas tout à fait sûr que nous ayons le temps d'attendre jusqu'à septembre ou octobre. Je pense qu'il y a une menace potentielle de reprise épidémique dès cet été", a-t-il ajouté.

Olivier Véran a précisé que le variant Delta représentait maintenant "près d'un tiers" des cas positifs en France. Il avait évoqué une proportion de 20% mardi.

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)