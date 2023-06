Meloni rencontre Musk à Rome

Meloni rencontre Musk à Rome













Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni s'est entretenue jeudi avec le patron de Tesla Elon Musk, a-t-on appris de source gouvernementale. Le multimilliardaire a également eu un bref entretien avec le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani dans la matinée. Les discussions entre Giorgia Meloni et Elon Musk ont notamment porté sur la question de la dérégulation dans l'Union européenne et les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle, a déclaré la source gouvernementale. Selon une autre source, cette rencontre s'inscrit dans une "tournée européenne" du patron de Tesla, qui doit également rencontrer le président français Emmanuel Macron au salon Vivatech à Paris. Elon Musk et Antonio Tajani ont échangé leurs points de vue sur les secteurs automobile et aéronautique, a tweeté le chef de la diplomatie italienne. (Angelo Amante, Giuseppe Fonte, Giulio Piovaccari, version française Jean-Stéphane Brosse)