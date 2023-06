Meloni à Paris pour soutenir la candidature de Rome à l'Expo 2030

ROME (Reuters) - La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni se rendra en France la semaine prochaine pour soutenir la candidature de Rome à l'organisation de l'Expo 2030, a indiqué samedi une source gouvernementale. Giorgia Meloni sera à Paris lorsque le Bureau international des expositions (BIE), l'organisateur de l'exposition universelle, tiendra son assemblée générale dans la capitale française les 20 et 21 juin, a précisé la source. Rome a présenté sa candidature dans l'espoir de relancer son économie, comme l'a fait Milan avec l'Expo 2015. La capitale italienne doit faire face à la concurrence de Riyad en Arabie saoudite, de Busan en Corée du Sud et d'Odesa en Ukraine. Les expositions sont des événements mondiaux qui rassemblent des millions de visiteurs dans les villes qui les accueillent. Le pays hôte de l'édition 2030 devrait être élu en novembre 2023 par un vote des 171 États membres du BIE. On ne sait pas si Giorgia Meloni rencontrera le président français Emmanuel Macron lors de son séjour à Paris. Les deux dirigeants se sont vus le mois dernier lors d'un sommet du G7 au Japon, dans le but de dépasser les tensions nées des accusations françaises sur la mauvaise gestion par Rome des flux migratoires. Les autorités italiennes ont également exprimé leur déception face à l'engagement de l'Élysée à soutenir Riyad. L'Italie vise à contester la candidature de l'Arabie saoudite à l'Expo en mettant l'accent sur l'importance des droits de l'homme et des conditions de travail. Emmanuel Macron a reçu vendredi à Paris le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salman, pour discuter entre autres de la guerre en Ukraine. Mardi, l'ambassade d'Italie à Paris organisera un événement dédié à Rome Expo. (Reportage de Giselda Vagnoni, version française Benjamin Mallet)