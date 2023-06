Mélenchon pour une liste commune à gauche aux élections européennes

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé dimanche la coalition de gauche Nupes à présenter une liste commune aux élections européennes de 2024, malgré les divergences de vue sur la construction européenne. "J'adjure mes camarades de la Nupes", a-t-il déclaré sur BFM TV. "Nous avons été capables de signer (le programme de la Nupes), c'est-à-dire 600 propositions communes dont presque 10 pages sur l'Europe, donc ce n'est pas vrai qu'on est divergents", a-t-il fait valoir. "Nous ne sommes pas là chacun pour faire cuire notre petite soupe sur notre petit feu", a ajouté l'ancien candidat à la course à l'Elysée. Plusieurs responsables de gauche ont fait part de leur scepticisme concernant une liste commune aux élections européennes du printemps prochain. "Très clairement, on aura une liste écologiste aux européennes", a déclaré début juin sur France 2 Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts. Lors du congrès de son parti début avril, le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, a quant à lui affimé son souhait de défendre les idées de son camp "dans toutes les élections". "Nous participerons à cette élection et y défendrons notre vision de la construction européenne, en rupture avec les traités existants", a-t-il dit à propos des européennes. (Reportage Elizabeth Pineau)