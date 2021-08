Medvedev s'en sort, Humbert tombe sur un os

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Tête de série numéro un du tableau après le forfait de Novak Djokovic, Daniil Medvedev s'est sorti du piège tendu par Alexander Bublik au premier tour du Masters 1000 de Toronto 4-6 6-3 6-4. Les deux joueurs connus pour leur caractère fantasque ont livré un beau spectacle et le Kazakhe a bien failli venir à bout du deuxième joueur mondial. Le Russe pourrait avoir un gros morceau à jouer au prochain tour en la personne de Jannik Sinner. Dans l'autre partie de tableau, Ugo Humbert n'a pas réitéré son exploit des Jeux olympiques et s'est incliné face à Stefanos Tsitsipas 6-3 6-7(13) 6-1. Comme le Grec, Benoît Paire a lui aussi pris sa revanche face à Mackenzie McDonald 6-3 6-4. Le Français affrontera Diego Schwartzman au deuxième tour. Du côté des têtes de série, qualifications de Karen Khachanov et Casper Ruud, et élimination de Grigor Dimitrov des mains de Reilly Opelka 6-3 6-4.