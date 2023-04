Medvedev menace le G7 de mettre fin à l'accord céréalier

Medvedev menace le G7 de mettre fin à l'accord céréalier













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'ancien président et Premier ministre russe Dmitri Medvedev a menacé dimanche de mettre fin à l'accord sur les exportations de céréales à partir des ports de la mer Noire si le G7 décidait de restreindre drastiquement ses exportations vers la Russie. L'agence de presse japonaise Kyodo, citant des sources gouvernementales nippones, a rapporté cette semaine que les pays du G7 réfléchissaient à une interdiction quasi totale des exportations à destination de la Russie. Moscou a plusieurs fois menacé de se retirer de l'accord céréalier conclu sous l'égide des Nations unies et de la Turquie en juillet 2022, cinq mois après le début de la guerre en Ukraine, et qui doit expirer le 18 mai. Le gouvernement russe réclame des Occidentaux qu'ils lèvent leurs restrictions sur les ventes de fertilisants. "Cette idée des idiots du G7 à propos d'une interdiction totale des exportations vers notre pays est magnifique par défaut car elle implique une interdiction réciproque des importations à partir de notre pays, y compris pour des catégories de biens qui sont les plus sensibles pour le G7", a déclaré sur Telegram Dmitri Medvedev, qui occupe désormais le poste de vice-président du Conseil de sécurité russe. "Dans un tel cas de figure", a-t-il ajouté, "l'accord céréalier - et de nombreuses autres choses dont ils ont besoin - serait terminé pour eux." Les ministres de l'Agriculture du G7 (Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Canada, Italie) ont appelé dimanche dans un communiqué au renouvellement et à la pleine mise en oeuvre de l'accord qui sécurise l'exportation de céréales ukrainiennes de plusieurs ports de la mer Noire. (Reportage Jack Cordell, version française Jean-Stéphane Brosse)