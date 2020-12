Méditerranée orientale: L'UE prévoit de nouvelles sanctions contre la Turquie

Crédit photo © Reuters

par Robin Emmott

BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne ont décidé jeudi de préparer des sanctions contre des ressortissants turcs dans le cadre du différend avec la Grèce et Chypre sur la prospection énergétique, repoussant toute mesure plus sévère au mois de mars.

Les dirigeants de l'UE sont convenu d'une déclaration sanctionnant notamment des personnes et des entreprises turques impliquées dans des activités d'exploration d'hydrocarbures dans les eaux contestées de Méditerranée orientale.

La Grèce a exprimé sa frustration face à l'hésitation de l'UE à cibler l'économie turque, alors que l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne souhaitaient donner plus de temps à la diplomatie.

La Turquie, membre de l'Otan et candidate à une adhésion à l'UE, s'oppose à la Grèce et à Chypre sur l'étendue de leurs plateaux continentaux dans l'est de la Méditerranée, et donc sur leurs droits d'exploitation des potentielles ressources de la zone.

Par ailleurs, les Etats-Unis sont sur le point d'imposer des sanctions à la Turquie après son acquisition l'an dernier de systèmes de défense aérienne russes S-400.

(version française Camille Raynaud)