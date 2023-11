Mediawan envisage de racheter la société allemande Leonine Studios

Mediawan envisage de racheter la société allemande Leonine Studios













Crédit photo © Reuters

LONDRES/PARIS (Reuters) - Les actionnaires de la société de production française Mediawan envisagent de racheter la société allemande Leonine Studios, appuyée par le fonds américain KKR, dans une transaction qui pourrait valoriser la nouvelle entité ainsi créée à plus de trois milliards d'euros, a appris Reuters de trois personnes au fait du dossier. Les conseillers et les actionnaires de Mediawan étudient ce rapprochement alors que la société parisienne, connue pour la série télévisée "Dix pour cent", évalue sa prochaine phase d'expansion, ont déclaré les sources. KKR pourrait conserver une participation après la fusion, a ajouté l'une des personnes, qui a demandé à ne pas être nommée en raison du caractère confidentiel des discussions. Le groupe combiné serait évalué entre 2,5 milliards d'euros et 3 milliards d'euros, ont précisé deux sources. Les discussions à Mediawan commencent tout juste et la décision de procéder ou non à la fusion devrait être prise d'ici la fin de l'année, a déclaré l'une des personnes. KKR et Mediawan n'ont pas souhaité commenter. Leonine Studios n'a pas fait suite aux demandes de commentaires. Mediawan a été fondée en 2015 par le producteur Pierre-Antoine Capton et les hommes d'affaires Xavier Niel et Matthieu Pigasse. KKR et le groupe de capital-investissement Atwater Capital détiennent également des participations minoritaires dans la société française. Mediawan s'est développée par le biais d'acquisitions, notamment en achetant l'année dernière Plan B, la société de production hollywoodienne dirigée par l'acteur Brad Pitt à l'origine des films oscarisés "Moonlight" et "The Big Short". En rachetant Leonine Studios, Mediawan ajouterait à son portefeuille des films tels que "Moonfall" et "John Wick : Chapter 3-Parabellum". Les deux sociétés ont déjà formé une coentreprise de production télévisuelle en 2020. Un rapprochement avec Leonine aiderait Mediawan à suivre le rythme de son grand rival Banijay, le plus grand groupe de production télévisuelle indépendant d'Europe. La maison-mère de Banijay, FL Entertainment, est valorisée à 3,68 milliards d'euros. (Reportage Amy-Jo Crowley à Londres et Mathieu Rosemain à Paris; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)