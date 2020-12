Mediaset veut continuer à croître en Europe, avec ou sans Vivendi

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Mediaset entend mener à bien son projet de création d'un champion paneuropéen de la télévision avec ou sans Vivendi, déclare l'administrateur délégué du groupe de médias italien, Pier Silvio Berlusconi, dans une interview au Corriere della Sera publiée lundi.

"Nous voulons avancer sur notre projet de développement européen", dit-il. "Si nous pouvons conclure un accord avec eux (Vivendi), tant mieux. Sinon, nous ferons autrement."

Mediaset et Vivendi se sont brouillés depuis que le groupe français a fait capoter en 2016 le projet censé aboutir au rachat des activités de télévision payante de Mediaset.

Le différend s'est aggravé l'an dernier lorsque Mediaset a voulu fusionner ses activités italiennes et espagnoles au sein d'une holding de droit néerlandais dans le but de conclure de nouvelles alliances à l'échelle européenne. Le projet a suscité l'opposition de Vivendi, qui craint un renforcement du contrôle des Berlusconi.

Dans son entretien au Corriere della Sera, Pier Silvio Berlusconi ajoute que Mediaset pourrait terminer l'année 2020 avec un bénéfice "significatif, peut-être même surprenant", en dépit de la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de COVID-19 et grâce à une hausse de ses recettes publicitaires de 4% sur un an en Italie au second semestre.

(Elvira Pollina, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Benjamin Mallet)