Médecins sans frontières suspend ses opérations au Burkina Faso

Crédit photo © Reuters

OUAGADOUGOU (Reuters) - Médecins sans frontières (MSF) a annoncé vendredi avoir suspendu ses opérations au Burkina Faso afin d'évaluer les risques encourus par l'organisation après la mort de deux de ses employés dans le nord-ouest du pays. MSF a indiqué qu'elle ne s'occuperait que des urgences absolues dans les zones du Burkina Faso où elle apporte un soutien médical et humanitaire. "Cette mesure, nécessaire en cette période de deuil, est essentielle et nous permettra d'évaluer les risques auxquels nos équipes sont actuellement confrontées", a expliqué l'organisation dans un communiqué. MSF avait déjà suspendu ses opérations dans le nord-ouest du Burkina Faso après que des hommes armés y ont abattu deux de ses employés le 8 février. Plus de 1.000 employés de l'ONG opèrent à travers le Burkina Faso. (Reportage Thiam Ndiaga, rédigé par Bate Felix; version française Camille Raynaud)