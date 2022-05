McDonald's vend ses activités en Russie à Alexandre Govor

19 mai (Reuters) - McDonald's Corp a annoncé jeudi un accord de vente avec l'homme d'affaires russe Alexandre Govor, qui exploite déjà des restaurants de la franchise en Sibérie et poursuivra les activités du groupe américain sous un autre nom.

Cette décision fait suite au départ annoncé de la chaîne de restauration rapide de Russie, en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Alexandre Govor, qui dirige la société GiD LLC, est titulaire d'une licence McDonald's depuis 2015 et avait aidé la chaîne à se développer en Sibérie, où il gère 25 restaurants.

McDonald's et GiD ont refusé de divulguer les conditions financières de l'accord, qui devrait être finalisé dans les prochaines semaines.

L'accord prévoit que les salariés conservent leur emploi pendant au moins deux ans dans des conditions équivalentes. Alexandre Govor s'est engagé à payer les salaires de l'entreprise dans 45 régions du pays jusqu'à la finalisation de l'accord.

Selon le ministre de l'Industrie et du Commerce Denis Mantourov, l'accord est le résultat d'un processus de négociation "long et difficile" et le gouvernement fournira à Alexandre Govor toute l'aide nécessaire pour s'installer.

McDonald's est présent en Russie depuis plus de 30 ans et possède environ 84% de ses quelque 850 restaurants dans le pays. Elle est l'une des plus grandes entreprises mondiales à quitter le pays depuis le début du conflit ukrainien.

L'année dernière, la société a généré environ 9% de ses revenus, soit 2 milliards de dollars, en Russie et en Ukraine.

Plusieurs autres marques occidentales, dont Imperial Brands et Shell, ont également vendu leurs actifs russes ou les ont cédés à des gestionnaires locaux. (Reportage de Praveen Paramasivam à Bangalore ; version française Dina Kartit, édité par Sophie Louet)