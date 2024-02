McDonald's : Le chiffre d'affaires déçoit au quatrième trimestre, le marché international ralentit

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - McDonald's a publié lundi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes pour la première fois depuis près de quatre ans, le groupe ayant été touché par la faible croissance des ventes de sa division commerciale qui comprend le Moyen-Orient, la Chine et l'Inde. Le bénéfice net de la société a toutefois augmenté de 7% au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des prix des menus et à une baisse des coûts des matières premières. L'action du géant américain de la restauration rapide reculait d'environ 2% dans les échanges avant-Bourse. Les ventes à périmètre comparable du segment des marchés de développement internationaux sous licence ont progressé de 0,7% au cours du trimestre clos le 31 décembre dernier, ce qui est bien inférieur aux estimations de croissance de 5,5%, selon les données du LSEG. Cette activité a représenté 10% du chiffre d'affaires global de McDonald's au cours des neuf premiers mois de 2023. Le directeur général du groupe, Chris Kempczinski, avait signalé le mois dernier un "impact commercial significatif" sur le marché de McDonald's au Moyen-Orient et dans certaines zones en dehors de la région en raison du conflit entre Israël et le Hamas ainsi que de la "désinformation associée" à propos de la marque. McDonald's fait partie des marques occidentales qui ont fait l'objet de protestations et de campagnes de boycott en raison de leur position jugée pro-israélienne. La semaine dernière, la chaîne de cafés Starbucks a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles, en partie à cause d'une baisse des ventes et de la fréquentation des ses établissements au Moyen-Orient. Les dépenses de consommation en Chine, deuxième marché de McDonald's, sont également restées faibles malgré les mesures de soutien économique du gouvernement chinois. Les activités américaines de McDonald's commencent également à montrer des signes de faiblesse. La fréquentation dans les restaurants américains du groupe a reculé de 13% en octobre, selon les données de Placer.ai citées par Wells Fargo. Les ventes mondiales à périmètre comparable de McDonald's ont augmenté de 3,4% au cours du trimestre, contre des estimations d'une hausse de 4,9%. Il s'agit de la plus faible croissance des ventes depuis environ trois ans. Hors éléments exceptionnels, McDonald's a enregistré un bénéfice par action de 2,95 dollars, contre 2,82 dollars par action attendus par les analystes. (Rédigé par Deborah Sophia à Bangalore; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)