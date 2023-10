McDonald's fait mieux que prévu au troisième trimestre avec la demande pour les menus abordables

(Reuters) - McDonald's a battu lundi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du troisième trimestre, soutenu par de nouveaux lancements et la demande pour les repas à prix abordables dans un contexte de prix alimentaires toujours élevés. A la Bourse de New York, l'action du géant de la restuaration rapide gagnait 2% en avant-Bourse. McDonald's a été en mesure de maintenir ses repas à des prix relativement faibles malgré la hausse du coût des intrants qui a touché l'ensemble du secteur l'année dernière, ce qui a lui permis de ne pas être touché par la baisse de fréquentations des restaurants. Les ventes mondiales comparables de McDonald's ont bondi de 8,8% au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 7,36%, d'après les données du LSEG. Après un pic de 7,3% en juillet, le taux de fréquentation des restaurants a diminué en août et en septembre - enregistrant des baisses de 1,1 % et de 3,7 % - mais est resté supérieur aux tendances générales du secteur, selon les données de Placer.ai. Le chiffre d'affaires trimestriel total a augmenté de 14% pour atteindre 6,69 milliards de dollars (6,33 milliards d'euros), dépassant les estimations de 6,58 milliards de dollars. Le bénéfice net a atteint 2,32 milliards de dollars (2,19 milliards d'euros), soit 3,17 dollars par action, contre 1,98 milliard de dollars, soit 2,68 dollars par action, un an plus tôt. (Reportage Deborah Sophia, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)