McCarthy élu dans la douleur à la tête de la Chambre des représentants américaine

WASHINGTON, 7 janvier (Reuters) - Le républicain Kevin McCarthy a été élu samedi matin président de la Chambre des représentants des États-Unis au terme d'une longue crise et après avoir fait de nombreuses concessions aux extrémistes de droite.

La victoire du Californien de 57 ans par 216 voix contre 212 au 15e tour de scrutin a mis fin au plus grave dysfonctionnement du Congrès depuis plus de 160 ans, tout en illustrant les difficultés auxquelles le nouveau "speaker" sera confronté pour diriger une majorité étroite et divisée durant les deux ans qui viennent.

Kevin McCarthy l'a emporté grâce aux voix de moins de la moitié des membres de la Chambre uniquement parce que six membres de son propre parti se sont abstenus - ne soutenant pas sa candidature, mais ne votant pas non plus pour un autre candidat.

Cette élection marque la fin de l'emprise des démocrates du président Joe Biden sur les deux chambres du Congrès.

"Notre système est construit sur des freins et contrepoids. Il est temps pour nous d'être un frein et de rééquilibrer les politiques du président", a déclaré McCarthy dans son discours après son élection, où il a fixé des priorités comme la réduction des dépenses liées l'immigration.

Il n'a pu l'emporter qu'après avoir accepté une demande des extrêmes prévoyant que tout législateur pourra demander sa destitution, ce qui réduira considérablement son pouvoir.

Le président démocrate Joe Biden a félicité Kevin McCarthy, l'appelant à "gouverner de manière responsable et dans l'intérêt des Américains".

"Je suis prêt à travailler avec les républicains quand c'est possible et les électeurs ont clairement indiqué qu'ils attendaient des républicains qu'ils soient également prêts à travailler avec moi", a écrit le locataire de la Maison blanche dans un communiqué.

La victoire de McCarthy survient deux ans après l'assaut du Capitole par une foule de partisans de l'ancien président républicain Donald Trump pour empêcher la certification des résultats du vote de l'élection présidentielle remportée par Joe Biden. (Reportage David Morgan, Moira Warburton and Andy Sullivan, avec la contribution de Gram Slattery, Jason Lange et Makini Brice ; Version française Elizabeth Pineau)