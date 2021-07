Max Verstappen signe le meilleur chrono des essais libres 3

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Dernier test avant la séance de qualifications, la troisième séance d’essais libres du GP d’Autriche a été dominée par Max Verstappen. Le pilote Red Bull a réalisé samedi le meilleur chrono de la session sur la piste de Spielberg. Le Néerlandais devance les deux Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Dominé hier par son coéquipier, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) termine à une belle quatrième place et peut espérer finir dans le top 5 de la séance de qualifications. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a été très performant en réalisant le cinquième meilleur chrono de la séance. Le premier pilote Alpine, Fernando Alonso se classe huitième juste devant Charles Leclerc (Ferrari). Esteban Ocon (Alpine) finit lui treizième. Petite déception côté McLaren, Lando Norris et Daniel Ricciardo finissent respectivement quinzième et seizième, juste derrière George Russell à l’aise en Autriche avec sa modeste Williams.