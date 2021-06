Max Verstappen signe la pole position au Castellet, Pierre Gasly sixième

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Sur la piste du Castellet, le Néerlandais Max Verstappen a réalisé samedi le meilleur chrono des qualifications du Grand Prix de France. Après celle acquise sur la piste d’Imola, le pilote Red Bull a signé sa deuxième pole position de la saison, la cinquième de sa carrière. Verstappen s’élancera demain devant son rival au championnat, le pilote Mercedes Lewis Hamilton. Valtteri Bottas (Mercedes) et Sergio Perez (Red Bull) partiront depuis la deuxième ligne. Après avoir vu son premier tour annulé en Q3, le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri) est parvenu à signer un nouveau top 6 et devancera Charles Leclerc (Ferrari) sur la grille. Du côté d’Alpine, Fernando Alonso s’est qualifié pour la dernière partie de cette séance et s’élancera depuis la neuvième place. Pas de Q3 pour Esteban Ocon, le Français a échoué à la porte du top 10 et partira depuis la sixième ligne demain.