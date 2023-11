Max Verstappen remporte le Grand Prix de Las Vegas

Max Verstappen remporte le Grand Prix de Las Vegas













par Matthieu Cointe (iDalgo) À la fin, c'est Max Verstappen qui gagne. Le Néerlandais a remporté son 17e Grand Prix de la saison à Las Vegas dimanche matin. Le triple champion du monde s'est imposé devant Charles Leclerc (Ferrari) et son coéquipier Sergio Pérez (Red Bull) pour empocher une 53e victoire en carrière et égaler le total de Sebastian Vettel. Deuxième à la fin de la course, Leclerc a réalisé une énorme performance avec un dépassement sur Pérez dans les derniers virages. Esteban Ocon (Alpine) a quant à lui décroché une superbe quatrième place, tandis que Pierre Gasly (Alpine) n'a pas réussi à tenir sa quatrième position acquise en qualification.