Max Verstappen domine les deux premiers essais libres en Autriche

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Sur ses terres, ou plutôt celles de son écurie, Max Verstappen (Reb Bull) marque déjà les esprits avant les qualifications de samedi. Sur le circuit de Spielberg (Autriche), le Néerlandais a dominé les deux premiers essais libres et le moins que l'on puisse dire c'est qu'après un début de saison tonitruant, ce week-end se présente bien. Lors de la première séance, Verstappen a tourné en 1:05.910, soit plus de deux dixièmes de mieux que son poursuivant, le Français Pierre Gasly. Les deux Mercedes d'Hamilton et Bottas ont été reléguées à quatre dixièmes. En début d'après-midi, l'actuel numéro 1 du général a remis ça. Verstappen a amélioré son chrono d'une demi-seconde et a augmenté sa marge sur son nouveau dauphin, l'Australien Daniel Ricciardo (+0,336). Un autre Tricolore a bien performé aujourd'hui puisque Esteban Ocon a signé le troisième meilleur temps de la deuxième séance des essais libres (+0,378). En difficulté depuis plusieurs semaines, les Ferrari ont à chaque fois fini au-delà de la dixième place.