Max Verstappen démarre fort mais termine dans le mur

La Formule 1 fait son retour ce week-end à Spa-Francorchamps après plusieurs semaines de vacances. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a réalisé, vendredi matin, le meilleur chrono de la 1re séance d’essais libres du Grand Prix de Belgique. Il devance, pour 0’’154, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Côté français, Pierre Gasly a signé une très belle performance, s’offrant le 3e temps de cette session matinale. Esteban Ocon (Alpine) a terminé neuvième devant son coéquipier Fernando Alonso. Gêné par Nicholas Latifi (Williams) lors de son tour rapide, Lewis Hamilton (Mercedes) s’est contenté du 18e chrono. L’après-midi a cependant été plus heureux pour le Britannique. Le septuple champion du monde est parvenu à signer le 3e temps de la 2e séance, dominée par Max Verstappen. À 3 minutes de la fin, le Néerlandais a néanmoins connu une petite déconvenue en allant taper le mur, mésaventure arrivée aussi à Charles Leclerc (Ferrari). Les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon ont respectivement terminé cinquième et septième.