Mauvaise opération pour Monaco qui s'incline en barrage aller de la Ldc

par Arthur Cremers (iDalgo)

Opposé au Shakhtar Donetsk en barrages de la Ligue des champions, l'AS Monaco s'est incliné ce mardi soir dans son Stade Louis II (0-1). Malmenés lors des vingt premières minutes, les hommes de Niko Kovac ont payé leur mauvaise entame en encaissant l'ouverture du score. À la 19e, Pedrinho a puni les Monégasques en éliminant quatre joueurs puis en plaçant un plat du pied dans le petit filet de Majecki. Après ça, le club de la principauté a réagi sans trouver la faille. Durant le second acte, Wissam Ben Yedder et les siens ont continué de pousser et sont tombés sur un Anatolii Trubin impérial dans sa cage. Le portier ukrainien a enchaîné les arrêts pour permettre à sa formation de s'imposer sur le Rocher et d'aborder la suite avec un ascendant certain. Le match retour aura lieu le mercredi 25 août.