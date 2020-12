Mauricette, 78 ans, première à être vaccinée en France, se dit "très émue"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Mauricette, une femme âgée de 78 ans, a été la première a recevoir dimanche le vaccin contre le COVID-19 en France où le virus continue de circuler fortement en dépit des mesures sanitaires assez strictes mises en oeuvre dans le pays.

"Je suis très émue", a-t-elle déclaré après avoir reçu une injection dans la matinée au sein de l'unité de soins de longue durée de l'hôpital René-Muret de Sevran, en Seine-Saint-Denis (93).

D'autres personnes âgées et des membres du personnel soignant ont été également vaccinés le même jour dans cet hôpital ainsi que dans l'Ehpad Champmaillot du CHU de Dijon en Bourgogne-Franche-Comté, une région où le coronavirus est très répandu, tout comme en Seine-Saint-Denis.

Emmanuel Macron a salué cette nouvelle étape cruciale de la lutte contre la pandémie. "Soyons fiers de notre système de santé", a-t-il déclaré dans un tweet.

La Haute autorité de santé française (HAS) a autorisé jeudi l'utilisation d'un premier vaccin, développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech.

D'autres pays européens, comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont également commencé le même jour à vacciner, dans le cadre d'une campagne coordonnée à l'échelle de l'UE.

En France, après l'Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté, la campagne vaccinale va s'étendre progressivement dès janvier à l'ensemble du territoire.

Des contrats ont été passés pour cinq vaccins pour le premier semestre dont deux - celui de Pfizer et BioNTech utilisé dimanche et celui de Moderna - sont disponibles tout de suite, dit-on à Matignon.

Ceux d'AstraZeneca, de CureVac et de Janssen compléteront le portefeuille prévu pour le premier semestre.

PAS DE VACCINATION OBLIGATOIRE

Une première phase, dans les prochaines semaines, concernera environ un million de personnes très âgées. Viendront ensuite les personnes de plus de 65 ans et les personnels de santé, avec en priorité les plus vulnérables au virus, puis le reste de la population.

Après les deux établissements retenus dimanche suivront la semaine prochaine 23 autres, situés en région parisienne et autour de Lyon, Lille et Tours. La campagne de vaccination s'accélérera ensuite à partir de la mi-janvier.

La vaccination ne sera pas obligatoire mais administrée sur la base du volontariat en s'appuyant sur les médecins traitants, qui seront chargés notamment d'informer les candidats, dont le consentement sera recueilli avant chacune des deux injections nécessaires.

Un sondage BVA publié par le Journal du Dimanche confirme que les Français sont parmi les plus réticents au monde à se faire vacciner. Seulement 44% d'entre eux envisageraient ainsi de le faire, contre 91% en Chine, 81% en Grande-Bretagne et 70% en Italie.

"Je l'ai dit, je le répète : le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur, la raison et la science doivent nous guider", a souligné Emmanuel Macron sur Twitter, en ce jour anniversaire de la naissance de Louis Pasteur, né le 27 décembre 1822.

Le virus reste très actif en France, où un premier cas de contamination au variant actuellement très présent en Angleterre a été découvert vendredi. Une nouvelle souche est également apparue en Afrique du Sud et se propage dans plusieurs pays.

Les chiffres publiés samedi par les autorités sanitaires font état de 3.093 nouvelles infections en vingt-quatre heures en France. Ils marquent un recul important par rapport à la veille (20.262 nouveaux cas), qui s'explique toutefois essentiellement par la fermeture d'un grand nombre de laboratoires d'analyses pour Noël, qui a empêché la remontée des données.

Au total, plus de 2,5 millions de personnes ont été contaminées depuis le début de l'épidémie, faisant de la France le cinquième pays le plus touché au niveau mondial.

"Le virus circule encore trop: 15.000 contaminations détectées par jour en moyenne, alors qu'on était descendu à 11.000 (...) L'objectif des 5.000 s'éloigne", déclare le ministre de la Santé, Olivier Véran dans le JDD.

"Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser flamber l'épidémie à nouveau. Nous prendrons les mesures nécessaires, si la situation devait s'aggraver", ajoute-t-il.

(Patrick Vignal et Jean-Michel Belot, édité par Benoît Van Overstraeten)