Maurel et Prom dit que ses activités au Gabon "se déroulent normalement"

30 août (Reuters) - Etablissements Maurel et Prom SA : * INFORME QUE LA SITUATION ACTUELLE AU GABON N'AFFECTE PAS LA SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS DE SA FILIALE GABONAISE * LES ACTIVITÉS SUR SITE SE DÉROULENT QUANT À ELLES NORMALEMENT, SANS IMPACT SUR LA PRODUCTION * LE PROCESSUS D'ACQUISITION D'ASSALA ENERGY PAR LE GROUPE M&P, DONT LA SIGNATURE DU CONTRAT D'ACHAT D'ACTIONS EST INTERVENUE LE 15 AOÛT 2023, SE POURSUIT * LES ACTIVITÉS ET LA PRODUCTION D'ASSALA ENERGY NE SONT PAS NON PLUS AFFECTÉES PAR LES RÉCENTS ÉVÉNEMENTS