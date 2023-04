Mattel met en vente une poupée Barbie atteinte de trisomie 21

(Reuters) - Le fabricant de jouets Mattel a présenté sa première Barbie à l'effigie d'une porteuse du syndrome de Down, ou trisomie 21, dans le but de rendre sa célèbre gamme de poupées plus inclusive. Dans un communiqué publié mardi, Mattel a déclaré avoir conçu la poupée, qui a une taille plus petite et un torse plus long que les autres Barbies, en collaboration avec la National Down Syndrome Society aux États-Unis. Le visage de la nouvelle poupée est également plus rond, avec des yeux en amande, des oreilles plus petites et une arête nasale plate, a précisé Mattel. "Les paumes de la poupée comportent même une seule ligne, une caractéristique souvent associée aux personnes atteintes du syndrome de Down", a déclaré Mattel. La poupée est vêtue d'une robe à manches bouffantes ornée de papillons et de fleurs jaunes et bleues, couleurs associées à la sensibilisation à la trisomie 21. Elle porte un collier rose avec trois chevrons tournés vers le haut, qui représentent les trois copies du 21e chromosome, ainsi que des attelles roses pour les chevilles et les pieds, a indiqué Mattel. "Notre objectif est de permettre à tous les enfants de se reconnaître dans Barbie, tout en les encourageant à jouer avec des poupées qui ne leur ressemblent pas", a déclaré Lisa McKnight, vice-présidente exécutive et responsable mondiale de Barbie et des poupées chez Mattel. (Reportage Marie-Louise Gumuchian, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)